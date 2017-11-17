Sandıklı'da Duraklarda Bakım Çalışması

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıpranan duraklarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı.





Sanrdıklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sandıklı İtfaiye Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, ilçede bulunan duraklarda yapılan temizlik ve bakım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.





Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, kentin işlek noktalarından İstasyon, Dinar ve Ofis Caddeleri'nde öncelikle çalışmaların başladığını belirterek, temizlik çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.





Yaz aylarında durakların kirlendiğini belirten Çöl, "Geçtiğimiz yıl ilçemizdeki bütün duraklarda yenileme çalışması yaparak yeniledik. Yaz aylarında kirlenen duraklarımızda, itfaiye ve temizlik işleri ekiplerimizin çalışmalarıyla da duraklarımızı daha hijyenik bir hale getirmek için çalışma başlattık. İlçemizdeki bütün duraklarda temizlik çalışmalarımız yapılacak." dedi.