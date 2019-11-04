Sandıklı'da disleksi farkındalık eğitimi

04.11.2019 13:30

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında eğitim verildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilçede bulunan okul müdür ve müdür yardımcılarına, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Ahmet Şengün ve Ülkü Asıltürk tarafından bilgiler verildi.

Verilen eğitimde öğrencilerde görülen öğrenme bozukluklarında ailelerin bir an önce bilgilendirilmesi istendi.

Katılımcılara disleksi hakkında bilgiler aktaran doktor Şengün, öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğünün denebileceğini söyledi.

Şengün, şöyle devam etti:

"Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle ilişkili bir kavram olduğundan ilköğretim döneminde belirtileri ortaya çıkmakta ve böylelikle tanı konulabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstündedir. Ruhsal bir hastalığı ve duyusal bir özrü olmaması ve iyi eğitim almasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermektedir. Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri olarak; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi) ve sayısal güçlük (diskalkuli) belirtilebilir."

Kaynak: AA