Sandıklı'da Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kamil Girgin (51) idaresindeki 34 LA 4819 plakalı fayans ve inşaat malzemeleri yüklü kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde Susuz Köyü Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Girgin'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hurdaya dönen kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.