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Sandıklı'da çiftçiler bilgilendirildi

AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'da çiftçiler bilgilendirildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dinar Pancar Kooperatifi tarafından üreticiler gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Dinar Pancar Kooperatifi tarafından üreticiler gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirildi.

Dinar Pancar Kooperatifi tarafından bir dinlenme tesisinde üreticilere yönelik gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, yetkililer tarafından üreticiler, gübreler, ilaçlar, gübreleme ve ilaçlama yöntemi hakkında bilgilendirme yapılarak soruları yanıtlandı.

Ekim ve hasat sezonu arasında ürünlerde uygulanacak ilaçlama, bitki bakımı ve oluşabilecek zararlılarla mücadelelerin konuşulduğu toplantıda, yeni piyasaya çıkan mücadele ilaçlarının da tanıtımı yapıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, Güncel, Haberler

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