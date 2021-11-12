Sandıklı'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi anlatıldı

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ve Sandıklı Belediyesi Zabıta ekipleri, kentteki toplu taşıma araçlarının bulunduğu otogar ve duraklar de farkındalık yaratmak amacıyla görsel bilgilendirme afişleri astı.

Ekipler, ticari araç şoförlerine emniyet kemerinin faydalarını anlatılırken, yolcularında mutlaka emniyet kemerini takması gerektiği belirtildi. Meydana gelen kazalarda emniyet kemeri takmanın ölüm oranını yüzde 45, yaralanma oranını ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı.

Araçların camlarına ekiplerce 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı yazılı etiketler yapıştırıldı.