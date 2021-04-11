Sandıklı'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Sandıklı'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Erdoğan'a ait 3 katlı evin çatı katında bacadan kaynaklanan yangın çıktı.

Kısa sürede yangında evin çatısı tutuştu. Ev sahibi Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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