Sandıklı'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyünde bir evin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, İsmail Erdoğan'a ait 3 katlı evin çatı katında bacadan kaynaklanan yangın çıktı.
Kısa sürede yangında evin çatısı tutuştu. Ev sahibi Erdoğan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy