Sandıklı'da Bayramlaşma

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi Kurban Bayramı nedeni ile Bedesten çarşısında bayramlaşma tertip etti.

Bayramlaşma'ya AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Av.Ali Özkaya, Av.İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Musfata Tutulmaz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı için hizmetlere devam edeceklerini, dolayısıyla Afyon ve Türkiye için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR