Sandıklı'da "Babalar Günü"nde şehitlikler ziyaret edildi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla ilçe Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikler ziyaret edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla ilçe Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikler ziyaret edildi.

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş İhsan Doray, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakam Tortop, "Hayatın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran ve fedakarlık timsali olan babalar, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getiren, aynı zamanda evlatlarına ömür boyu maddi manevi her türlü desteği veren ve kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem sahibi insanlardır." dedi.

Daha sonra ilçe merkez ve köylerde bulunan şehit aileleri ziyaret edildi.

Kaynak: AA