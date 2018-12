Sandıklı'da Atçılarla Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde rahvan at ve cirit sporu yapan dernek ve kulüpler birlik beraberlik toplantısı yaptı.

Yapılan toplantıya Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Sandıklı, Hocalar, Başmakçı, Banaz il ve ilçelerinden kulüp dernek temsilcileri ile at sahipleri katıldı. Yapılan toplantıda bölgede düzenlenecek atçılık sporu etkinlikleri, yarışmalar ve düzenleme tarihleri için koordinasyon çalışmaları yapıldı. Sandıklı Kültür Evinde yapılan toplantıya 150'ye yakın hayvansever katıldı. Toplantıyı düzenleyen Yunus Arslan ve Ramazan Çetinkaya yaptıkları açıklamada amaçlarının at sporunu geliştirmek ve insanlara sevgi aşılamak olduğunu belirtti. Sandıklı'da at çiftliği kurarak hafta sonlarında güzel vakit geçirmek için çabalayacaklarını aktaran Çetinkaya, çocuklara da hayvan sevgisi aşılamak istediklerini bildirdi.