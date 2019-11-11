Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı
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Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Kütüphanesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk fotoğrafları ve kitapları sergisi açıldı.

11.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:26
Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde Halk Kütüphanesinde Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk fotoğrafları ve kitapları sergisi açıldı.


Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide 20'ye yakın fotoğraf ve Atatürk'ü anlatan 200'ün üzerinde kitap yer aldı.


Halk Kütüphanesi çalışanları Cuma gününe katar açık kalacak sergiye tüm vatandaşları beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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