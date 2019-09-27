Sandıklı'da aşure etkinliği

27.09.2019 15:28

AK Parti Kadın Kolları Sandıklı İlçe Teşkilatı muharrem ayı nedeniyle "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Kültür Park'taki etkinliğine İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Bekir Özçelik, AK Parti Sandıklı Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu mübarek gün ve ayda, bizlerin birlik ve beraberlik içersinde kardeşlikle buluşturan Rabb'imize şükürler olsun. Aşuremizin yapılmasında geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun." dedi.

Daha sonra yapılan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: AA