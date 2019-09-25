Sandıklı'da aşure etkinliği

25.09.2019 10:42

Sandıklı ilçesinde Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde, öğretmen ve öğrenciler tarafından muharrem ayı sebebiyle hazırlanan aşureler gelen vatandaşlara ikram edildi.

Okul Müdürü Osman Gönülseven burada yaptığı açıklamada,"Muharrem ayı, kardeşlik, birlik ve dayanışma günleridir. Bu ayı dolu dolu geçirmek ve anlamak, Allah'a ve ahiret gününe inanan bütün toplumlar için bir gelenektir. Aşure ikramında büyük emekleri olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman Gönülseven, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA