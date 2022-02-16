Sandıklı'da 5 ürün coğrafi işaret belgesi aldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sandıklı Belediyesi proje ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sandıklı saç eti, Sandıklı kürek helvası, Sandıklı kapama yemeği, Sandıklı haşhaş ezmesi ve Sandıklı Belediye logosunun coğrafi işaretleri Türkiye Patent Kurumu tarafından ilçe adına tescil edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, alınan coğrafi işaretlerin Sandıklı'nın kültürel mirasını ayakta tutacağını ifade etti.

Çöl, "Bu güzel lezzetler proje ekibimizin yaptığı çalışmalar ile Sandıklımızla özdeşleşerek ilçemizin en önemli katma değeri haline geldi. İlçemizin bunun gibi birçok değerinin patentini almak için girişimleri başlatmış bulunuyoruz." dedi.