Sandıklı'da 4 araç kazaya karıştı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya Karayolunun 62'nci kilometresinde 4 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Meydana gelen kaza sonrası polis ekipleri kazaya karışan araçları kurtarıcı yardımı ile olay yerinden çektirdikten sonra, yolu yeniden trafiğe açtı. - AFYONKARAHİSAR