Sandıklı'da 30 Ağustos coşkusu
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Sandıklı'da 30 Ağustos coşkusu

Sandıklı'da 30 Ağustos coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamındaki program kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkan Vekili Ahmet Türk, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yasin Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Salih Varol, siyasi parti temsilcileri, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile okul müdürlerinin katılımı ile kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde, günün anlam ve önemini belirten konuşma Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. 30 Ağustos ile ilgili şiirlerin öğrenciler tarafından okunmasının ardından Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da 30 Ağustos coşkusu
Sandıklı'da 30 Ağustos coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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