Sandıklı'da 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi - AFYONKARAHİSAR Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 23 Nisan'da doğan çocuklara pasta ve hediye götürerek doğum günlerini kutladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 23 Nisan'da doğan çocuklara pasta ve hediye götürerek doğum günlerini kutladı.

Çöl, ilçede 7 çocuğun doğum günü dolayısıyla evlerine ziyaret ederek pasta ve çeşitli hediyelerle sürpriz yaptı.

Sürpriz doğum günü kutlamaları ile ilgili Çöl, yaptığı açıklamada," 23 Nisan'da doğan çocuklarımızı bugün evlerinde ziyaret ettik. Onların doğum günlerini kutlayarak aileleriyle sohbet ettik. Bu yıl 23 Nisan'nın bu şekilde geçmesi bizleri son derece üzmüştür. İnşallah daha güzel kutlamaların olduğu daha güzel programların yapıldığı cıvıl cıvıl 23 Nisan programlarında tekrar buluşmak ümidiyle, bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler evlerinizde kalın bizler sizler için hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA