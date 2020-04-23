Sandıklı'da 23 Nisan balkonlarda kutlandı
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Sandıklı'da 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları bu yıl okullarda değil evlerin balkonlarında çocukların yaptığı hazırlıklar ile kutlanıyor.

23.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:37
Sandıklı'da 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları bu yıl okullarda değil evlerin balkonlarında çocukların yaptığı hazırlıklar ile kutlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin pencereleri ve apartmanları okul gibi süsleyen minikler giyindiği süslü elbiseleri ile balkonlarda 23 nisan şiirleri okudu. İlçede Çakır Mahallesi Çavuş Ali Sokakta bulunan mahalle sakinleri mahallede bulunan evleri Türk Bayrakları ve 23 Nisan temaları ile süslerken çocuklara da 23 Nisan coşkusunu yaşatmak adına evlerinin balkon ve pencerelerini süslediler.

"Evde Kal" mesajlarının da pankartlarda verildiği 23 Nisan kutlamalarında çocuklar tarafından balkonlarda okunan şiirler evde kalan diğer apartman sakinleri ve mahallede bulunan 65 yaş üstü yaşlılar tarafından balkonlardan alkışlandı.

Çocuklarına 23 Nisan coşkusunu yaşatabilmek adına apartmanlarını süslediklerini belirten Çakır Mahallesi sakinlerinden Filiz Yaman, çocukların okula gidememesi nedeniyle böyle bir şey düşündüklerini belirtti. Yaman, "Mahalle sakinleri olarak böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Çocuklarımız virüs nedeniyle okullara gidemedikleri için evlerimizde bir etkinlik düzenledik. Tüm apartman ve mahalle bu etkinliğe katıldı. İnşallah bu virüs de tüm dünyadan ve ülkemizden biran önce sıyrılır gider. Evde kal Türkiye" dedi.

İlçeye bağlı Karkın Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni Mustafa Düzağaç ise, 23 Nisan'ın 100. yılı münasebetiyle apartmandaki çocukların okulların kapalı olması nedeniyle böyle bir kutlama yaptığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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