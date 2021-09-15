SANDIKLI'DA 2 KATLI TARİHİ AHŞAP KONAK ALEV ALEV YANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, müftülüğe bağlı Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılan 2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı.

Yangın gece geç saatlerde Hisar Mahallesinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta meydana geldi. Nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaktaydı.