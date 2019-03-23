Sandıklı'da "18 Mart Çanakkale" Paneli

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nda "18 Mart Çanakkale" konulu panel gerçekleştirildi.



Sandıklı Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki panele Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AKÜ Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Koray Gürpınar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim üyesi Ayşe Aydın, gaziler ve şehit yakınları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Gürpınar, programın açılışında yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915 yılının Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destan olduğunu söyledi.

Gürpınar, şunları kaydetti:

"1915 tarihinin gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biri. Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harbin hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de Türk milletinin fedakarlık ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir."

Çanakkale Zaferi'nin anlamı

AKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim üyesi Ayşe Aydın ise Çanakkale Zaferinden sonra Türklerin askeri ve siyasi varlığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Harp tarihine bakıldığında askeri zaferlerin daima taarruz bir harekatın sonunda kazanıldığı aktaran Aydın, "Çanakkale Savaşları ise savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğratmış olduğu tek örnektir. Bu zaferler büyük Türk ulusuna Atatürk gibi dahi bir lideri hediye etmiş ve Mustafa Kemal'in Anafartalar da parlayan yıldızını 18 Mart'ın şafağı aydınlatmış; bu zafer, Türk'e öz benliğini ulusal kimliğini bulma yolunu göstermiş oldu." diye konuştu.



Avusturalya ve Yeni Zelanda

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Yağcı ise, Çanakkale Savaşı'nın sebeplerini anlatarak Çanakkale Zaferinin sonuçlarını anlattı.

Program, panelistlere plaket taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA