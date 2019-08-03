Sandıklı'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası sona erdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası final maçı ile sona erdi. Final maçını süper lig hakemlerinden Suat Aslanboğa yönetti.

Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Belediyesinin paydaşı bulunduğu "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası" Sandıklı Yunus Emre Halı Saha Tesislerinde oynanan final maçı ile sona erdi. Diriliş Spor ile Gread Team takımları arasında oynanan maçı, TFF süper lig hakemlerinden Suat Arslanboğa'nın santra düdüğü ile başladı. Normal süresi 2-2 berabere biten maçın kazananını seri penaltı atışları belirledi. Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Gread Team turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva Şampiyonuna kupasını İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztopbaş, maçın hakemi Suat Arslanboğa takdim ettiler.

Turnuvada ikinci olan Diriliş Spora kupası Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, en centilmen takım ödülünü ise 15 Temmuz Takımına İlçe Gençlik Spor Müdürü Abdullah Ender Erdoğmuş takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA