Sandıklı çiçeklerle donatıldı Bahar mevsiminin başlaması ve havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarına hız verildi.

Bahar mevsiminin başlaması ve havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarına hız verildi. Parkalara dikilen çiçeklerle ilçe adeta çiçek bahçesine döndü.

Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından; Sandıklı-Antalya karayolunun otogar karşısında kalan kısmında ağaç dikme makinesi ile ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra Şaloğlu Camii karşısında bulunan kültür parkta bulunan kemerde çiçeklendirme çalışması yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; Yunus Emre Bulvarında bordür boyama çalışmaları başlamış olup, kışın deforme olan kısımları baştan sona yenileceği bildirildi.

Kaplıca İşlet Müdürlüğü tarafından ise Hüdai Kaplıcalarında bulunan çiçek kemeri ile saksı çiçeklerinde oluşan mini bahçeler hazırlanarak kaplıcaların peyzaj çalışmalarına destek veriliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA