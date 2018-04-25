Sandıklı Belediyesinin 'Evde Bakım Hizmeti' Yüzleri Güldürüyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün göreve gelmesinin ardından sosyal belediyecilik anlayışında farklı çalışmalara imza atılıyor.

Sandıklı Belediyesi bu kapsamda hizmete sunduğu Evde Bakım Hizmeti ile ilçedeki yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı, bakıma muhtaç, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak hedeflenirken şimdiye dek 150 kişi hizmetten faydalandı. Konu hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Çöl; "Sandıklı Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz yaşlı, engelli, bakıma muhtaç, yalnız vatandaşlarımızın evleri ekiplerimiz tarafından tepeden tırnağa temizlenerek, kullanılamayacak olan araç ve gereçleri yenileri ile değiştirilmektedir. Biz bu hizmeti verirken amacımız asli görevlerimizden birisi olduğu bilinci ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız ve gayemiz hayır dualarını almaktan ibarettir. İlerleyen zamanlarda evde sağlık hizmetlerini de faaliyete geçirerek vatandaşlarımızın hastaneye gitmeden problemlerini evde çözmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR