Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti
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Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti

06.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:33
Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye zabıta ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik düzenleme çalışması yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye zabıta ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik düzenleme çalışması yaptı.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında durma noktasına gelen ilçe trafiğini yol çizgi yenileme, yaya geçidi çizgilerini yenileme, yeni yaya geçidi düzenlemesi yaptı. İlçede Hastane

Dinar Caddesi ve Belediye Meydanında yapılan çalışmaların bu gece itibari ile tamamlanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti
Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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