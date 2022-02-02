Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sandıklı Belediyesi'nden gençlere ücretsiz sinema hizmeti

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda gösterime girdiği günden beri, bütün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen 'İyi ki Varsın Eren' filmi ilçede gösterim rekoru kırdı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Kent Park Düğün Salonu'nda gösterime girdiği günden beri, bütün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen 'İyi ki Varsın Eren' filmi ilçede gösterim rekoru kırdı.

Gençlik, Spor İlçe Müdürlüğü tarafından genç sporcular film izlemeye gelirken, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e bu filmi izlemek için kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sandıklı Belediyesi, Karahisar, Hisarcık, Düğün, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title