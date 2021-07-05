Sandıklı Belediyesi'nden düğün salonlarındaki yoğunlukla ilgili açıklama
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Sandıklı Belediyesi'nden düğün salonlarındaki yoğunlukla ilgili açıklama

Sandıklı Belediyesi'nden düğün salonlarındaki yoğunlukla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, düğün yasaklarının kalkması ile belediyeye ait düğün salonlarına yoğun bir talebin olduğu ve vatandaşların mağdur olmaması için rezervasyon için başvuruda bulunmaları istendi.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, düğün yasaklarının kalkması ile belediyeye ait düğün salonlarına yoğun bir talebin olduğu ve vatandaşların mağdur olmaması için rezervasyon için başvuruda bulunmaları istendi.

Konuyla ilgili Sandıklı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, nikah ve düğün organizasyonlarının normale dönmesinin ardından, vatandaşların belediye düğün salonlarına büyük bir talep oluştuğunu ifade edildi. Açıklamada, "Daha önceki pandemi şartlarında nikah, düğün, sünnet, mevlit ve benzeri organizasyonlarını yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sandıklı Belediyesi Evlendirme Müdürlüğümüze başvurmaları takdirde rezervasyon durumlarını hakkındaki durumu öğrenebilirler. Sandıklı Belediye Düğün Salonu, Şehri Şifa Düğün Salonu ve Yunus Emre Düğün Salonlarımızda organizasyon yapmak isteyen vatandaşlarımız bu tarihlerde başvurarak rezervasyonlarını yaptırmaları menfaatleri icabıdır. Konuyla ilgili olan hemşehrilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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