Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor
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Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

Sandıklı Belediyesi iştiraki olan SANJET A.Ş Çiçekçilik tarafından jeo termal serada üretilen mevsimlik çiçekler, ilçede bulunan kamu kurumlarına hediye ediliyor.

11.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:42
Sandıklı Belediyesi kendi serasında yetiştirdiği çiçekleri kamu kurumlarına hediye ediyor

Belediyesi iştiraki olan SANJET A.Ş Çiçekçilik tarafından jeo termal serada üretilen mevsimlik çiçekler, ilçede bulunan kamu kurumlarına hediye ediliyor.


Çiçekler, Başkan 'ün talimatı ile Sandıklı Belediyesi personelleri tarafından ilçede buluna sağlık ocaklarına, Devlet Hastanesine, Emniyet Müdürlüğüne, Komutanlığına, Bölge Trafik Müdürlüğüne ve diğer kurumlara hediye edildi.


Çiçek dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren kurum temsilcileri, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e yaptıkları jestten dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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