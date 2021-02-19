Sandıklı Belediyesi karda sokak hayvanlarını unutmadı

Sandıklı Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Çöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk hava şartlarının sokak hayvanlarını da etkilediğini ve onların aç kalmamaları için düzenli olarak yemleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Merhametin "kalpteki en değerli hazine" olduğunu aktaran Çöl, "Hayvanların elimizdeki yiyecekleri gördüklerinde yanımıza gelmeleri ve onların karınlarını doyururken izlemek çok ayrı bir duygu. Vatandaşlarımızı da bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy