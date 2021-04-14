Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor

Sandıklı Belediyesi, 7 yıldır her gün ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları sıcak yemek yardımını sürdürüyor.

Sandıklı Belediyesi, 7 yıldır her gün ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları sıcak yemek yardımını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, Hüdai Kaplıcalarında sağlıklı ortamlarda titizlikle hazırlanan yemeklerin, sefertaslarıyla vatandaşların kapısına kadar bırakıldığını belirtti.

Günde yaklaşık 400 aileye 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çöl, "Biz vatandaşlarımıza günlük sıcak yemeğini, Allah rızası için sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yorulmadan, bıkmadan, usanmadan yaparak hemşerilerimizin hayır duasını almak için büyük bir zevkle uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımızın her gün kapısını çalıyor, yemeklerini bırakıyor ve ihtiyaçlarını soruyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda da kendilerine destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:32:28. #1.16#

title