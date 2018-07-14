Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı İçin İlçeyi Bayraklarla Donattı

Sandıklı Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini anma programı için ilçeyi bayraklarla donattı.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yılında şehitleri ve gazileri anma programı çerçevesinde Sandıklı 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını bayraklarla donattı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, "Şanlı bir kahramanlık zaferine imza atıldığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümünün coşkuyla ve gururla kutlanması için hazırlıklarımızı belediye olarak tamamladık. Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Bu vatan için başta 15 Temmuz demokrasi şehitleri olmak üzere, bütün şehitler için Yüce Allah'tan rahmet, gaziler için de sabır ve şifa diliyorum. 15 Temmuz Pazar günü belediye meydanında toplanacağız, şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunacak ve çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR