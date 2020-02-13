Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri
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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri

Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

13.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:10
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri

Belediye Başkan , Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Başkan Çöl, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Ali Temiz'i, ardından da Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ı makamında ziyaret etti.


Karşılıklı fikir alış verişlerinin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Mustafa Çöl'ü görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Temiz ve Tarım ve Orman Müdürü Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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