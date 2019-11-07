Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'e ziyaretler

07.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:30

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.



Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ziyaretinde, Başkan Çöl'e kendi yazmış olduğu "Yaptıklarım yazdıklarım" adlı kitabı hediye ederek Sandıklı Belediyesi ile olan yakın ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Çöl de, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bakırdan el işi ibrik hediye etti.

Kaynak: AA