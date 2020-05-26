Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, beyaz masada vatandaşların isteklerini dinledi
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Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, beyaz masada vatandaşların isteklerini dinledi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

26.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:40

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Çöl, belediye binasında Beyaz Masa ihbar hattına gelen ekmek ve gıda gibi talepleri aldı.

İstek ve talepler için belediyeyi arayanlar telefonun ucunda belediye başkanı Mustafa Çöl ile karşılaşınca önce şaşırttı sonra bayramını tebrik etti.

Alınan talepler daha sonra belediye personelince tedarik edilerek vatandaşlara teslim edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, beyaz masada vatandaşların isteklerini dinledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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