Sandıklı-Afyonkarahisar minibüs seferleri başlıyor Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında durdurulan şehirler arası yolculuk seferleri 1 Haziran itibariyle tekrar başlıyor.

Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında durdurulan şehirler arası yolculuk seferleri 1 Haziran itibariyle tekrar başlıyor.

Sandıklı Birlik ve belediye araçları, başlayacağı seferler öncesi dezenfekte edilerek Sandıklı-Afyonkarahisar seferlerine hazır hale getirildi.

Normal seferlere dönüş sürecinde gerekli bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda soysal mesafe kuralları dikkate alınarak yapılacak olan seferlerde koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınacak, maskesiz kimse minibüslere binemeyecek, ve hijyen uygulamasının devam edeceğini kaydetti.

Sandıklı Birlik Başkanı Erdal Arık da, "Bütün araçlarımız bugün itibarı ile tekrar dezenfekte edilerek pazartesi günü başlayacak olan seferlere her yönden hazırız." dedi.

Kaynak: AA