Sandıklı Adliyesinde ön büroların açılışı yapıldı - Haberler
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Sandıklı Adliyesinde ön büroların açılışı yapıldı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı Adliyesinde ön büroların açılışı yapıldı

Sandıklı Adliye bünyesinde inşası tamamlanan ön büro ve kartlı geçiş sisteminin açılışı yapılan tören ile gerçekleştirildi.

Sandıklı Adliye bünyesinde inşası tamamlanan ön büro ve kartlı geçiş sisteminin açılışı yapılan tören ile gerçekleştirildi.

Sandıklı Adliyesi zemin katında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Savcısı Salih Varol, ülke genelinde özellikle büyük adliyelerde başarı ile faaliyet gösteren ön büro sistemini adliyeye ve ilçeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Varol, "Vatandaşların yargı hizmetine ulaşmasında verimliliği artıracak olan, kapı kapa dolaşmaya gerek kalmadan, adli işlemlerin tamamına yakınının tek noktadan gerçekleştirilmesini sağlayacak olan ön büroların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açılışa, savcılar, hakimler, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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