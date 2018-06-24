Merakla Beklenen Soru Cevabını Buldu: HDP Barajı Geçti
Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre; yüzde 10'luk kesimin oyunu alan HDP barajı geçti.
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Sandıkların yüzde 69'u açıldı, Sonuçlara göre HDP yüzde 10,2 ile barajı geçiyor.
MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMINI ETKİLEYECEK
HDP'nin barajı geçmesi Meclis'teki sandalye dağılımını önemli ölçüde etkileyecek.
HDP'NİN BARAJ DURUMU KRİTİKTİ
Sandıkların yarısından fazlasının açıldığı sonuçlara göre HDP 10,2'yi görerek seçim barajını aştı.