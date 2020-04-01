Sandıkçı: "Zor günler geçiren insanlarımıza destek olalım " Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, zor günler geçiren her insanlarımıza, destek olalım, paylaşım içinde olalım" çağrısında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, zor günler geçiren her insanlarımıza, destek olalım, paylaşım içinde olalım" çağrısında bulundu.

Canik Belediyesi, korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla evlerinde kalan, kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlarını ulaştırırken, tedbirler kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan ilçe genelindeki işletme sahiplerine ve yanlarında çalışanlara yardım etmek için yeni bir çalışma başlattı. Belediye yetkililerince, ilçe genelinde salgından dolayı kepenk kapatmak zorunda kalan işletme sahipleri tek tek aranarak, ihtiyacı olanlara gıda destek paketleri, sosyal yardım ekiplerince ulaştırılıyor.

Bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşılacağını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünyada ölümlere neden olan bu salgın hastalığın yayılmasını önlemek için devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırırken, tedbirler kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan işletme sahiplerine ve yanlarında çalıştırdıkları işçilerine yönelik bir çalışma içine girdik. İlgili personellerimiz işletme sahiplerini tek tek arayarak, ihtiyacı olanlara gıda destek paketlerini ulaştırıyor" dedi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına birey olarak, kurum olarak desteklerini sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, yakınlarımızdaki ihtiyaç sahiplerine desteklerimizi sürdürmeliyiz. Peygamber Efendimiz, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' diyerek komşuluğa verdiği önemi ortaya koymaktadır. Gücü yeten herkesi, bu zor zamanlarda, zorluk çeken, sıkıntı yaşayan her kim varsa onlara destek olmaya, başlattığımız bu kampanyaya katılım sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA