Sandıkçı: "Paniğe kapılmadan birlikte aşacağız"
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Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Sandıkçı: "Paniğe kapılmadan birlikte aşacağız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Paniğe kapılmadan kişisel önlemlerimizi alarak, belli bir süre kalabalık ortamlardan uzak durarak, Bakanlıklarımızın uyarılarına harfiyen uyarak bu süreci birlikte aşacağız" dedi.

18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Paniğe kapılmadan kişisel önlemlerimizi alarak, belli bir süre kalabalık ortamlardan uzak durarak, Bakanlıklarımızın uyarılarına harfiyen uyarak bu süreci birlikte aşacağız" dedi.

Canik Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye içerisindeki birimleri tek tek dolaşan Başkan Sandıkçı, personele korona salgınına karşı paniğe kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlara harfiyen uyulması uyarısında bulundu. Özellikle banka işlemlerinin, vergi ödemelerinin, topu işlemelerinin internet üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü Personeline Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı korona salgınına karşı genelgelere harfiyen uyulması gerektiğini belirten Başkan Sandıkçı, "İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı son genelge kararlarına harfiyen uymak durumundayız. Bakanlığımızın geçici olarak kapanmasını uygun gördüğü işletmelerden ilçemizde olanlardan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, SPA ve Spor Merkezleri'nin denetimlerini sıkı bir şekilde yapalım. İnsanlarımızın sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırmak için alınan kararlara harfiyen uyalım, uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapalım" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, "İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını ilk günden bu yana ilçemizde titizlikle uyguluyoruz. Öncelikle Canik halkımıza hizmet vermeye devam eden belediye personelimizin iş ve işlemleri için belediyemize gelen vatandaşlarımızın bu salgından etkilenmemesi için belediye binamızı her gün düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında ilçemiz genelindeki tüm kamu binalarında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. İnsanlarımızın sağlığını korumak için salgın riski ortadan kalkana kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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