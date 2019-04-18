Sandıkçı: "Kalıcı Eserler Bırakacağız"

Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kalıcı, yararlı ve hayırlı hizmetler vermeyi, eserler bırakmayı amaçlıyoruz. İnşallah elbirliğiyle birlikte çok daha güzel işler başaracağız" dedi.

Vali Osman Kaymak, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Vali Kaymak, Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'yı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Vali Kaymak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sandıkçı da, ilçede kalıcı, yararlı ve hayırlı hizmetler üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

AK Parti belediyeciliği

AK Parti belediyeciliğine uygun belediyecilik anlayışıyla ilçeye ve vatandaşlara hizmet edeceklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, doğru bildiğimiz yolda ilçemizi ve şehrimizi daha yukarıya taşımaya gayret göstereceğiz. Kalıcı, yararlı ve hayırlı hizmetler vermeyi, eserler bırakmayı amaçlıyoruz. İnşallah elbirliğiyle birlikte çok daha güzel işler başaracağız" şeklinde konuştu.

"Sorunları biliyoruz"

Mahallelerin genel sorunlarını bildiklerini de ifade eden Sandıkçı, "Amacımız Canik'i topyekun geliştirmek. Bunu da eşit hizmet anlayışıyla yapacağımız hizmetlerle sağlayacağız. Kollarımızı sıvayarak işe başladık. Samsun hepimizin ortak paydası. Tabi ki hepimizin ortak amacı yaşadığımız bu güzel şehri daha ileriye taşımak. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda azim ve kararlılık içerisinde çalışacağız. Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Kaymak da Başkan Sandıkçı'ya hayırlı olsun dileğinde bulunurken, yeni görevinde başarı diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA