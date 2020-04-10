Sandıkçı: "İhtiyacı olanların maskesini karşılıyoruz"
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Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Sandıkçı: "İhtiyacı olanların maskesini karşılıyoruz"

Canik Belediyesi, tedavi amaçlı aile sağlık merkezlerine gelen bütün vatandaşlara, aile hekimleriyle işbirliği içerisinde maske dağıtımı yapıyor.

10.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:18
Sandıkçı:

Canik Belediyesi, tedavi amaçlı aile sağlık merkezlerine gelen bütün vatandaşlara, aile hekimleriyle işbirliği içerisinde maske dağıtımı yapıyor.

Canik Belediyesi, salgın riskini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Canik mahalle muhtarlarına maske dağıtımı yapan belediye, şimdi de sağlık sorunları için aile hekimlerine gelen hasta ve yakınlarına maske dağıtımı yapıyor.

"Sokağa maskesiz çıkmayalım"

Tedavi amaçlı aile sağlık merkezlerine gelmek isteyen bütün insanların maskelerinin ilçedeki 11 aile sağlık merkezinde kendilerine verileceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Salgın riski ortadan kalkıncaya kadar zorunlu olarak sokağa çıkan bütün vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uyarak maske takması için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizde yaşayan insanlarımızın maske ihtiyaçlarını karşılamak için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere aile hekimlerimizle iş birliği içerisinde Aile Sağlık Merkezlerimize gelen bütün vatandaşlarımızın maskeleri kendilerine verilecek" dedi.

"Kurumlarımızla işbirliği içindeyiz"

"İnsanlarımızın tedavi olmalarının önünde hiçbir engelin olmasını istemiyoruz" diyen Başkan Sandıkçı şunları söyledi: "Devletimizin güçlü olması için, insanlarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmesi için, bütün kurumlarımızla işbirliği yaparak, el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceği için, sağlığımız için, salgın riski ortadan kalkana kadar zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizde kalalım. İnsanlarımızın sağlığı için gecesini gündüzüne katarak canla başla, canı pahasına çalışan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek haklarını ödeyemeyiz. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden hasta bakıcısına, temizlik görevlisine kadar bütün sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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