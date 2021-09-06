Sandıkçı: "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak"

İlçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" dedi.

İlçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" dedi.

2021 yılı başından itibaren ilçe merkezinde 15 km yol açıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, altyapısı sağlıklı şekilde tamamlanmış dayanıklı yollarla birlikte bölgenin kısa süre içerisinde yatırım adına cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarıyla ilçenin bütün çehresinin değişeceğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana ilçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü kapsamında yapılan 15 metre ve üzeri genişliğe sahip yol çalışmalarıyla Canik ilçemizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz. Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" diye konuştu.

"Açılan yollarla birlikte SASKİ alana gelip alt yapı çalışmalarını başlatıyor. Yeni açılan yollarla ilçenin altyapı sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Altyapısı sağlıklı şekilde tamamlanmış dayanıklı yollarla birlikte ilçemiz kısa süre içerisinde yatırım adına cazibe merkezi haline gelecek" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 2023 yılına kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm yolları ve altyapısı yenilenmiş bir Canik'e kavuşacaklarının müjdesini verdi.

Yol inşasına başlanırken ham toprağın alınıp yerine 1 metre kalınlığında dolgu malzemesi döşendiğini belirten Başkan Sandıkçı, büyük bir afet olmadığı müddetçe bu yollar üzerinde yapılan kaplamaların ömürlük olacağını söyledi. Yol inşası için kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına dikkat ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yol çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Yeni imar planından sonra Dereler Mahallesi ile Kozlu Mahallesi'ni birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda anayol açıldı. Hasköy'den Lovelet Alışveriş Merkezi'ne kadar olan vadi yoluna alternatif olarak 15 metre genişliğinde 2250 metre uzunluğundaki yol yapımı çalışmaları devam ediyor. Kirazlık çevre yolundan Hasköy Mahallesi ile Teknepınar Mahallesi'ne kadar uzanan yeni bulvar yolu yapımında sona yaklaştık. Aynı güzergahtaki Hasköy Mahallesi'ni Devgeriş Mahallesi'ne bağlayan 15 metre genişliğinde 1450 metre uzunluğunda yeni yol genişletme çalışmamız da tamamlanmak üzere."

Planladıkları tüm yol projelerinin süratle hayata geçirildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Amacımız 2023 yılına kadar altyapısı tamamlanmış, kaliteli nitelikte yollara sahip bir ilçe olarak Canik'i cazibe merkezi haline getirmek. Böylece ilçemizle birlikte şehrimizi ve bölgemizi yeni yatırımlara kavuşturarak geliştirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı