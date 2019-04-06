Sandıkçı: "Canik'in Refahı İçin Çalışacağız"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ekip ruhu ile hareket edip Canik'in refahı için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Mazbatasını almasının ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilk olarak birim müdürleriyle bir araya geldi. Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda çalışma ekibiyle tek tek tanışan Sandıkçı, birim müdürlerinden brifing aldı. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları mesajını veren Sandıkçı, ekip ruhuyla Canik'e ve ilçe halkına güzel hizmetler vereceklerini söyledi.

"Birlikte başaracağız"

Birlik, beraberlik ve huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde güzel işler yapacaklarına inandığını belirten Başkan Sandıkçı, "Önümüzdeki beş yıl için belediye başkanı olarak seçildik. Önümüzde Canik için güzel çalışmalar yapacağımız bir dönem var. Bu dönemde ekip ruhu ile hareket edip ilçemizin refahı için hep birlikte çalışacağız. Bizim görevimiz insanlara hizmet etmek. Şehrimiz için güzel çalışmalar yapacağız ve bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Modern Canik için"

Amaçlarının halka hizmet olduğunu vurgulayarak, herkesten azami gayretle üzerilerine düşen görevlerini yapmalarını isteyen Sandıkçı, "Canik halkı yerel seçimlerde seçimini yaptı ve görev bize tebliğ edildi. Canik ilçemizi 5 yıl süresince daha iyi yerlere taşımamız için hepimizin birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekmektedir. İnanıyorum ki bu güzel ilçemizi kalkındırmak ve modern konuma getirmek için yorulmaksızın biz ve tüm çalışanlarımız var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA