Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların

Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların

Danimarka genel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'aki seçimlerde sosyal demokratlar önde. Göçmen karşıtı politikaları savunan popülistler ise oy kaybı yaşadı.

Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların

Danimarka genel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'aki seçimlerde sosyal demokratlar önde. Göçmen karşıtı politikaları savunan popülistler ise oy kaybı yaşadı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Danimarkalı DR ve TV2televizyonlarının açıkladığı sandık çıkış anketlerinde Sosyal Demokrat Parti yüzde 25,3 ile yüzde 25,9 oy aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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