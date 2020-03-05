Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

05.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:55

İzmir'in Tire ilçesinde, sandalyeden düşerek başını beton zemine çarpan şahıs, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, 17 Şubat'ta Tire'de 40 yaşındaki Saygın Çöl isimli şahıs, gece bir arkadaşıyla birlikte arkadaşına ait evin bahçesinde otururken kendi evine gitmek için sandalyeden kalktığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dengesini kaybederek yere düştü. Başını beton zemine çarpan Çöl, adrese çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Çöl, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çöl, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İHA