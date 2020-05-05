Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor
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Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor

Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor
05.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:02

Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor Samsun'da tekerlekli sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar çok özledikleri danslarını kardeşleriyle yapıyor.

Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor

SAMSUN - Samsun'da tekerlekli sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar çok özledikleri danslarını kardeşleriyle yapıyor.

Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nde tekerlekli sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve güzel zaman geçiren çocuklar okulların kapalı olması ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü bir süredir evlerindeler. Evde kaldıkları sürede ise en çok dans etmeyi ve arkadaşlarını özlüyorlar. Engelleri dans ederek aşan çocuklar bunun sosyal ve psikolojik anlamda kendilerine katkı sağladığını söyledi.

23 Nisan için bir dans gösterisine hazırlanan çocuklar bunu korona virüsü salgını nedeniyle gerçekleştirememiş. Ancak gösterileri için çalışmalarına evde devam ediyorlar. Aileleri ise en büyük destekçileri. Anne, babaları ve kardeşleri ile vakit geçiriyorlar. Çok özledikleri danslarını kardeşleriyle yapıyorlar. Kulüpten öğretmenleri ise onları arayarak öneriler veriyor. Sokağa çıkmayıp evde kalan çocuklar evlerinin önüne indikleri çok nadir anları ise dans ederek değerlendiriyor.

Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, "Bir takım sportif ve sosyal faaliyet yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de minikler dans ekibi. Tekerlekli sandalye dansı görselliğinin yanında insanların sosyalleşmesi ve kaynaşması için en ideal spor branşlarından bir tanesi. Üniversiteli gençler geliyordu bize bu minikler le beraber hem eğleniyor hem onların sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Engelli ve engelli olmayan insanların beraber yapabilecekleri tek etkinlik bu dans. Bunun yanında badminton, masa tenisi, boccia sporlarımız var. Çocukları çok önemsiyorum çünkü çok küçük yaştalar. Şimdiden alacakları alkışlar, övgüler onları ileri ki yıllarda psikolojik anlamda olumlu yansıyacağına inanıyorum. 23 Nisan'a hazırlanmıştık beraber. Bayraklı bir gösteri yapacaklardı ama korona virüsü nedeniyle olmadı. Evlerinde çalışmalarına devam ediyorlar. 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta inşallah bu gösterilerini yapacaklar" dedi.

Sandalye dansı yaparak sosyalleşen ve engelleri aşan çocuklar eski günlerini özlüyor

Kaynak: İHA

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