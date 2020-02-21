Sandalete adanan ömür

21.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sandalet ustası Mustafa Bostancı, baba mesleğini 57 yıldır sürdürüyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde babasından devraldığı işi ilk günkü heyecanla devam ettiren 68 yaşındaki Bostancı'nın yaptığı sandaletler beğeni topluyor.

Atölyede 200'e yakın farklı modelde sandalet üreten Bostancı, zaman zaman geleneksel sanatını merak ederek ziyaretine gelenleri ağırlıyor.

Bostancı, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaptığı mesleğini, 9 yıldır da Bodrum'da sürdürdüğünü söyledi.

Babasından devraldığı işinin zamana ve teknolojiye yenik düşmesinden endişe duyan Bostancı, mesleğini devam ettirmek için elinden geldiğince çaba harcadığını dile getirdi.

Bu çabayı ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini aktaran Bostancı, "Sandalet yapımını gençlere öğretmek istiyorum. Bu meslek yaşasın. Bana, 'Allah razı olsun, bu mesleği bize öğretti biz de devam ettiriyoruz' desinler istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından müşterileri var

Sandalet yapımına ilişkin gençlerin bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bostancı, bu konuda kendisinin üzerine düşeni yaptığını, atölyesini ziyaret eden öğrenci gruplarına bilgi birikimini paylaştığını söyledi.

Sandalet yapımının yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden olduğuna değinen Bostancı, "Öğrenci yetiştirme düşüncesiyle kurslara katıldım. Usta eğitmen sertifikam var. Model sorunum yok. Babamın 50 yıl önce yaptığı modelleri hafızamda canlandırıp, tekrar hayata döndürmeye çalışıyorum. Yeni yapılan modellerin hepsi piyasada görülmüş modeller. Onun için herkesin yaptığını yapmak istemiyorum. Yurt içi ve yurt dışından çok müşterim var." diye konuştu.

"İyi kullanıldığında da 5 yıl ömrü var"

Sandalet maliyetinin malzeme kalitesine göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Bostancı, ucuz olduğundan tercih edilen Çin malı sandaletlerin ömürlerinin de kısa olduğunu dile getirdi.

Sandaletin özellikle ayak sağlığı açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Bostancı, "Terleme, koku ve romatizma yapmıyor. Ayakları da dinlendiriyor. Bütün vücudu ayaklar taşıdığı için sağlığı daha önemli. Sandalet 250-300 gram ağırlığında ancak 100 kilogramı taşıyabilir. İyi kullanıldığında da beş yıl ömrü var. Ürünlerimi 200 lira ile 450 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyorum." dedi.

Bostancı'yı öğrencileriyle ziyaret eden anaokulu öğretmeni Mediha Candan da mesleğin unutulmaması ve gelecek nesillere de anlatılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA