Sandal alabora oldu: 1 ölü
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Sandal alabora oldu: 1 ölü

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü.

30.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:50
Sandal alabora oldu: 1 ölü

Sakarya'nın ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtulurken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.'yi aramaya devam ediyor.

(Remzi Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA
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