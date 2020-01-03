Sandal: 5 yıl içinde bambaşka bir kent yaratacağız

03.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:40

'İDARE ETMEYE DEĞİL, DÜZELTMEYE GELDİK'

Başkan Sandal, meclis toplantı salonu ve Doğançay şantiyesinde düzenlenen iki ayrı yeni yıl kutlamasında, belediye çalışanları, muhtarlar ve meclis üyeleriyle buluştu. Doğançay'daki yeni yıl kutlamasına Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş da katıldı. Bayraklı'nın birikmiş sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Başkan Sandal, "Barış içinde, kardeşlik içinde, hoşgörü içinde vatandaşın lehine işler yapalım istiyoruz. Sorunlarımız vardı, dertlerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı, bunları aşıyoruz. Büyükşehrimizle barıştık. Büyükşehir'in en az 700-800 milyon liralık bir katkısı olacak 5 yıl içinde Bayraklı'ya. Muhtarlarımızla barıştık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla barıştık, vatandaşla barıştık, meslek odalarıyla barıştık. Bu Bayraklı adına önemli bir adım. Geldiğimiz süre zarfında Bayraklı'yı tanımak, bunlara uygun projeler üretmek için zaman kaybetmedik. Zaten bildiğimiz meselelerin çözümlerini geldiğimizde beraber getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. 2020 bizim için bütün projelerimizin yavaş yavaş hayata geçeceği, startının verileceği bir yıl olacak. Yeni bir kent yaratmaya geldik. Altını çiziyorum. İdare etmeye değil, düzeltmeye geldik. Ve bunun sonuçlarını önümüzdeki yıl hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

'VATANDAŞIN DERDİNE DERMAN OLACAĞIZ'

Bayraklı'da iyi bir ekip olduğunu kaydeden Başkan Sandal, bundan sonra daha sağlıklı, nitelikli işlerin yapılacağını vurguladı. Önümüzdeki yıl başlayacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Sandal, şunları söyledi: "Kentsel dönüşümle ilgili, 60 hektarlık alanda çok kısa sürede çalışmalara başlıyoruz. Aynı şekilde, Altınyol'un yer altına alınması, Bornova ve Laka derelerinin çevresinin cazibe merkezine dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar da bu yıl başlıyor. Doğançay'da planladığımız Dünya Çocuk ve Gençlik Köyü projemiz bir yarışma ile belirlenecekti. Zaman kaybı olmasın diye, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da talimatıyla, yarışmaya gitmeden, kendi ekiplerimiz Büyükşehir ile ortak çalışarak bu projeyi hayata geçirecek. Kreşlerimiz bu yıl içinde hizmete girmeye başlayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yeni bir kart hazırlığında. Bu kartla 2 bin yoksul ailemizin derdine derman olacağız. Okula gidemeyen çocuklarımıza destek olup, gıda, kırtasiye ihtiyacı ve harçlıklarını karşılayacağız. Göreceksiniz Bayraklı önümüzdeki 5 yıl içinde dokusuyla, çehresiyle, yapısıyla bambaşka bir kente dönüşecek. Bunun önünde kimsenin durabilme şansı yok."

'ÇALIŞANIMIZIN YANINDAYIZ'

Yılbaşı itibariyle sözleşmeli personelin işine son verileceğine dair dedikodular üretildiğini söyleyen Başkan Sandal, "Tekrar söylüyorum. Benim ve yakın çalışma arkadaşlarımın tek bir özelliği var. Hepsi emek cephesinde. Hiçbir arkadaşımın, kim olursa olsun, siyasal görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun, işiyle, aşıyla, ekmeğiyle oynama düşüncemiz yok. İşini iyi yapan, vatandaşa hizmet eden her çalışan arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Ama işini yapmayan, bu konuda ısrar eden arkadaşlara karşı bizim gerekli tedbirleri almamız da boynumuzun borcu. Biz iş yapıyoruz, birileri eleştiriyor. 40 milyon lira borç ödedik" dedi.

'VATANDAŞIN PARASINI YEDİRMEM'

Ayda 3-3.5 milyon lira tasarruf ettiklerini ifade eden Başkan Sandal, bazı çevrelerin bundan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Birileri fakir fukaranın hakkını bir tarafa bırakıp kendilerine isteyebilir. Bu kişilerin Bayraklı Belediyesi'nin kaynaklarını kendilerine çevirmekle ilgili hedefleri, düşünceleri, hayalleri varsa, inanın bu çabaların hepsi boşunadır. Bu hikayeyi hep anlatıyorum: Belediyeye 150 liralık vergi borcu olan bir teyzemiz mahalle ziyaretleri sırasında bana 'Başkanım bunu 100 lira yapalım. 80 lira param var. 20 lira da komşudan alıp borcumu yatırayım' dedi. Ben, o teyzeden aldığım 80 TL'yi çar çakala yedirmem. Bu kadar net. Geçmişimizle, duruşumuzla, ahlakımızla, vicdanımızla,duruşumuzla geldiğimiz yeri biliyoruz. Hiç kimseye, hiçbir güce boyun eğmeyeceğimizi buradan söylüyorum. "

Başkan Sandal, konuşmasının ardından muhtarlar, meclis üyeleri ve çalışanlarla birlikte yılbaşı pastasını kesti.

Kaynak: Bültenler