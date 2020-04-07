Sancıları başlayan hamile kadın, evde tek başına bebeğini dünyaya getirdi
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İzmir, Polis, Güncel

Sancıları başlayan hamile kadın, evde tek başına bebeğini dünyaya getirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde doğum sancıları başlayan Bahriye Yılmaz Savaş (36) kapıyı açmak için yerinden kalkamayınca yardım çağrılarını duyan komşuları, 110 AKS, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

07.04.2020 04:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:41
Sancıları başlayan hamile kadın, evde tek başına bebeğini dünyaya getirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde doğum sancıları başlayan Bahriye Yılmaz Savaş (36) kapıyı açmak için yerinden kalkamayınca yardım çağrılarını duyan komşuları, 110 AKS, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler kapıyı açtığında Savaş'ın yalnız başına doğumu gerçekleştirdiği ve 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini gördü. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.   

Olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinin cezaevinde olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Bahriye Yılmaz Savaş'ın doğum sancıları başladı. Talihsiz kadın komşularından yardım istedi, ancak yerinden kalkamadı. Savaş'ın yardım çağrılarını duyan komşuları kapıyı açmak için zorlamalarına rağmen başarılı olamayınca 110 AKS, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YALNIZ BAŞINA KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GETİRDİ 

Kısa sürede olay yerine gelen AKS ekipleri, kapıyı açtı. İçeri giren sağlık görevlileri Savaş'ın yalnız başına doğumu gerçekleştirdiğini ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini gördü. Yapılan sağlık kontrolünde anne ve 3 kilo ağırlığında olduğu belirlenen kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından anne ve bebeği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne kaldırıldı. Savaş ve çocuğu hastanede tedaviye alındı.  


Kaynak: DHA

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