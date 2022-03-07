Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un yardımcı antrenörü Taşkın Aksoy, bu maçı iyi analiz edip İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Aksoy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri gibi bir maç oynayamadıklarını belirterek, Alanyaspor'u tebrik etti.

Yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarını anımsatan Aksoy, "Bilhassa içeride oynadığımız maçlardaki o diriliğimizi maalesef ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtamadık. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon vermemeye çalıştık. Nitekim onu da becerdiğimizi düşünüyorum. Dışarıdan birkaç şutları vardı. 1-0 öne geçtik, çok güzel bir organizasyonla. Maalesef 1-0'ı koruyamadık." diye konuştu.

"İlk yarıyı 1-0 önde bitirebilseydik ikinci yarıda değişik bir maç izleyebilirdik." diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Maalesef 1-1 oldu. İkinci yarı ortada bir maçtı. Alanyaspor daha baskındı. İkinci topları kazanmakta zorlandık. Net olmayan toplara genelde Alanyaspor sahip oldu. Bu da işte yorgunluğun belki belirtisi. Ona rağmen 82-83'üncü dakikaya kadar birkaç pozisyon vermemize rağmen gol yemedik. Kontratakları maalesef çok acemice harcadık. Alanyaspor da top kaybına uğradı. Zorladık, iyi kontrataklar yakaladık ama maalesef bir türlü pozisyon üretemedik. İkinci golü yedik. Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor'a hazırlanmamız gerekiyor. Doğru kararları vermemiz gerekiyor. Alanyaspor'u tebrik etmek lazım."

Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, bugünkü galibiyetten dolayı inanılmaz mutlu olduklarını söyledi.

Turuncu-yeşilli oyuncuların sahada gösterdiği performansla kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Mateos, bugün karşılarında zorlu bir rakip olacağını bildiklerini anlattı.

Evlerinde 30 puan toplayan bir rakipten bahsettiklerine dikkati çeken Mateos, şunları kaydetti:

"Özellikle 1-0'dan sonra atmosfer ev sahibi takım için inanılmaz bir hale geldi. Golden sonra tribünler inanılmaz ateşlendi ama takım arkadaşlarımızı ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü 1-0 geriye düştükten sonra bile maçın kontrolünü kaybetmedik. Sürekli topun bizde kalmasını sağladık. Oyunu domine ettik diyebilirim. Yüzde 60'tan fazla topa sahip olma oranıyla zaten bu sonucu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün sahada güzel bir mücadele oldu. Bunun yanı sıra genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan da gol attı. Takıma galibiyeti getirdiler. Onların bugünkü performansıyla alakalı da çok mutluyuz."