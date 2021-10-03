Sanchez, La Palma'ya 206 milyon avroluk acil yardım yapılacağını açıkladı - Haberler
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Sanchez, La Palma'ya 206 milyon avroluk acil yardım yapılacağını açıkladı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Sanchez, La Palma'ya 206 milyon avroluk acil yardım yapılacağını açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 gündür aktif durumda olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın neden olduğu zararı karşılamak için La Palma Adası'na 206 milyon avroluk acil yardım paketi açıklayacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 gündür aktif durumda olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın neden olduğu zararı karşılamak için La Palma Adası'na 206 milyon avroluk acil yardım paketi açıklayacaklarını duyurdu.

Sanchez, ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'ya bugün yaptığı ziyarette, Cumbre Vieja Yanardağı'nın bölgede yarattığı zarara karşı yeni önlemler alacaklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun 5 Ekim'de yapacağı haftalık toplantıda yardım paketlerinin açıklanacağını söyleyen Sanchez, "Altyapının yeniden inşası, su temini sorunu, yol bağlantıları, istihdam veya tarım ve diğer sektörler açısından 206 milyon avroluk çok güçlü acil yardım paketi kararı alacağız. Ada için bir refah ve gelecek ufku sunacağız." dedi.

İspanyol hükümeti, geçen hafta La Palma'da evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik 10,5 milyon avroluk yardım açıklamıştı.

La Palma'da 50 yıl aradan sonra aktif ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar şimdiye kadar 31 kilometrelik yolu ortadan kaldırdı, 946'sı tamamen kül olan 1005'ten fazla eve de zarar verdi.

Lavlar, 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda ise 28 hektarlık alanı doldurup denizde ilerlemeye devam ederek, 35 metre derinliğe kadar ulaştı.

Bölgede 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilirken, hava kirliliğinin artması nedeniyle dünden itibaren 3 bin 500 kişiyi etkileyecek şekilde bazı belediyelerde kısmi karantina kararı alınmıştı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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